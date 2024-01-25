Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin hemen ardından Habertürk canlı yayına bağlanan gazeteci Ferdi Durdu, depremin 7, 8 saniye sürdüğünü vatandaşların evlerini panikle boşalttığını belirtti.

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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTIYOR

Habertürk canlı yayına bağlanan gazeteci Ferdi Durdu, depremin oldukça şiddetli olduğunu ifade ederek depremin 7, 8 saniye sürdüğünü ve vatandaşların evlerini panikle boşaltmaya başladığını söyledi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan yeni açıklamaya göre Malatya'da olumsuz bir durum olmadığı, ancak saha taraması devam ettiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Battalgazi’de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevreillerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıntılar geliyor...

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