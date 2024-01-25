Futbol severlere müjde! TRT Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarını 3 yıl boyunca şifresiz yayınlayacak

UEFA’nın kulüp organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayınlarının yeni dönem yayıncısı belli oldu.

3 sezondur Exxen platformundan yayınlanan maçlar artık TRT ekranlarında olacak.

DEV MAÇLAR TRT'DE YAYINLANACAK

TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

SPOR SEVERLER TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINI ŞFRESİZ İZLEYECEK

Türk takımlarının heyecan verici mücadeleleri ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da izleyicilerle buluşacak.

Daha fazla sayıda maç ise yalnızca TRT’nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

"TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."