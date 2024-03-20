Mal varlığı açıklaması devam ediyor: Bu sefer İBB adayı Murat Kurum açıklama yaptı

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasette ise şu sıralar farklı tartışmalar yaşanıyor. Bunlardan biri de “mal varlığı” açıklamaları oldu. Son olarak İBB adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı…

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Mal varlığı açıklaması devam ediyor: Bu sefer İBB adayı Murat Kurum açıklama yaptı

Milyonlar, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden sandığa gidecek. İl, ilçe ve muhtar adayları vatandaşlar tarafından seçilecek. Büyükşehirlerde ise seçim yarışmaları daha fazla rekabeti oluşturuyor.

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DEMEÇ SAVAŞLARI SÜRÜYOR

Siyasi Partilerin demeç savaşları devam ediyor. Parti liderleri ve adaylar katıldığı miting ve programlarda açıklamalarda bulunuyor. Milyonlarca vatandaş ise İstanbul’un sonucunu merak ediyor.

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KURUM, MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Cumhur İttifakı’nın adayı olan Kurum hem kendisinin hem de ailesinin mal varlığını paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin Kurum şunları demişti;

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“Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz.”

Ailesinde eşi Şengül Kurum’un üzerine 1 milyon 910 bin TL değerinde muhtelif altın ve takı, oğlu Mehmet Kurum üzerine 381 bin TL değerinde muhtelif altın, kızı Zeynep Kurum üzerine 504 bin TL değerinde, ve diğer kızı Hatice Zehra Kurum üzerine de 538 bin TL kayıtlı değerli eşya bulunuyor.

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