Deprem bölgesindeki obruklardan çıkan siyah su vatandaşı tedirgin etti!

Deprem bölgesi Hatayın hassa ilçesin meydana gelen obruklardan çıkan sıvı bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

YAYINLAMA
Google News
Deprem bölgesindeki obruklardan çıkan siyah su vatandaşı tedirgin etti!

Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde oluşan obrukların içerisinden zaman zaman çıkan sıvı, bölge halkını meraklandırdı.

Deprem bölgesindeki obruklardan çıkan siyah su vatandaşı tedirgin etti!

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor. Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda. Katranlık Mahallesi’nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını meraklandırdı.

Deprem bölgesindeki obruklardan çıkan siyah su vatandaşı tedirgin etti!

“OBRUKTAN BİR SU ÇIKTI, YAKLAŞIK 1 AY SİMSİYAH AKTI”

Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek, “Bu obruklar depremden sonra oluştu. Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde. Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var” dedi.

Asgari ücreti 1 ay önce bilmişti! Fatih Altaylı bu kez emekli maaşını açıkladıAsgari ücreti 1 ay önce bilmişti! Fatih Altaylı bu kez emekli maaşını açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in lüks evi olay oldu! O evin odaları bile…Mehmet Ali Erbil'in lüks evi olay oldu! O evin odaları bile…

CHP'li Yalova eski belediye başkanına zimmetine para geçirmekten dava açılmıştı! Mahkeme kararını verdi!CHP'li Yalova eski belediye başkanına zimmetine para geçirmekten dava açılmıştı! Mahkeme kararını verdi!

CHP'li İmamoğlu'ndan 12 şehit için skandal sözler: ''İnsanlarımız niçin şehit oldu''?CHP'li İmamoğlu'ndan 12 şehit için skandal sözler: ''İnsanlarımız niçin şehit oldu''?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trafik magandası sinirleri zıplattı! Sürücüye yaşattığı o, zor anlar kamerada!
Trafik magandası sinirleri zıplattı! Sürücüye yaşattığı o, zor anlar kamerada!
Kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya sebep oldu! Ölü ve yaralılar var!
Kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya sebep oldu! Ölü ve yaralılar var!
Aracı ile sokakta kavga eden grubu biçti geçti!
Aracı ile sokakta kavga eden grubu biçti geçti!
Tekstil fabrikasında feci kaza! Yükleme yapan işçi asansör ile duvar arasında sıkışarak can verdi!
Tekstil fabrikasında feci kaza! Yükleme yapan işçi asansör ile duvar arasında sıkışarak can verdi!
Son Haberler
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
BOTAŞ'tan yeni yıl sürprizi! Herkes zam bekliyordu, ters köşe yaptı!
İlk kazanın görüntüleri: Cybertruck’a çarpan bir kez daha düşünecek! Karşı araç resmen hurdaya döndü…
İlk kazanın görüntüleri: Cybertruck’a çarpan bir kez daha düşünecek! Karşı araç resmen hurdaya döndü…
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
Çalışan emeklilerin beklediği haber! 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda!
Çalışan emeklilerin beklediği haber! 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda!
Bursa'da feci olay! Odun keseyim derken karısının kolunu kesti!
Bursa'da feci olay! Odun keseyim derken karısının kolunu kesti!
Kahraman askerlerimize yönelik saldırıları planlıyordu! MİT Suriye'de etkisiz hale getirdi!
Kahraman askerlerimize yönelik saldırıları planlıyordu! MİT Suriye'de etkisiz hale getirdi!
Çok Okunanlar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Mahalle kırathanesinin camındaki yazı, görenleri gülmekten kırdı geçirdi!
Mahalle kırathanesinin camındaki yazı, görenleri gülmekten kırdı geçirdi!
Asgari ücreti bir ay önce bilmişti! Fatih Portakal bu kez emekliye yapılacak zammı açıkladı
Asgari ücreti bir ay önce bilmişti! Fatih Portakal bu kez emekliye yapılacak zammı açıkladı
Gaziantep'te, yılbaşı öncesi şok denetimde araması olan 82 şahıs yakalandı!
Gaziantep'te, yılbaşı öncesi şok denetimde araması olan 82 şahıs yakalandı!
Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!
Dışarıdan bakınca, fabrika içeriye girince uyuşturucu serası!
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor