Mehmet Ali Erbil'in lüks evi olay oldu! O evin odaları bile…

Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı'nın zenginliğinin çocuklarına ve torunlarına yeteceğini belirtti. Erbil, "Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder" dedi. Mehmet Ali Erbil'in lüks evinden fotoğraflar burada...

Acun Ilıcalı, muhabirlikten kanal sahibi olmaya nasıl bu kadar hızlı geldiğini sorguladığı açıklamalarıyla adından söz ettirirken, servetine dair ilginç ifadeler de kullandı.

Acun bana iş vermeye zorunlu değildir. Benim başarılarım kanıtlanmıştır. Çarkıfelek haftanın beş günü birinci oluyordu. 50 yıldır devlete vergisini veren bir kişiyim, bu yüzden korkulacak bir şeyim yok. Mehmet Ali Erbil, "Kazandığım her şey ortada" dedi ve "Sanatçılar arasında vergi rekortmeni olmuşluğum var" dedi.

Şu anda oturduğum ev bile 10 milyon dolar eder. Ek olarak, eşlerime verdiğim evlerin değeri on milyon dolardır. Kumar oynamaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Çoluğumun ve çocuğumun geleceğinden emin oldum. Hiç çalışmasam da çocuklarıma ve torunlarıma yetecek kadar zenginim."

Mehmet Ali Erbil'in evinin salonu bile inanılmaz derecede büyük ve büyüleyici. Erbil babasının odasını anlatırken, "Salon dört ayrı bölümden oluşuyor." Babamın salonunda iki oturma bölümü var. Biri şöminenin önünde ve diğeri daha çok kişinin oturmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Aynalarla kaplı bir duvar, yemek bölümünü üçüncü bölümden ayırır. Son bölümde çalışma masası ve kütüphane yer alıyor. Diğer iki oturma bölümü ise cam bir bar ile birbirinden ayrılmış.