Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!

Bursa’da bir mağarada kaçak kazı yapan 3 defineci, yanlarında getirdikleri jeneratörden sızan gaz sonucu hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!

Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 3 defineci jeneratörden sızan gaz sonucu hayatını kaybetti. Şahıslardan birinin cansız bedeni mağara girişinde, ikisi de mağaranın içerisinde jandarmanın arama kurtarma köpeklerince bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da operasyonu bizzat yerinde yönetti.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada jeneratörden sızan gaz şahısları etkiledi.

Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!
Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve 112 ekipleri mağaranın girişinde definecilerden birinin cansız bedenine ulaştı.

Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!

Mağaranın içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi. Olay yerine gelen arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine ulaştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e çıktı.
Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da sürürken, definecilerin cansız bedenlerinin mağaradan çıkarılacağı ve otopsiye kaldırılacağı öğrenildi.

Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturuyor.
Gürmüzlü Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin, "Şahıslara akşamdan beri ulaşılamayınca olay ortaya çıkıyor. Doğum yeri bu köy olan ancak Gölcük'te oturan kişiden haber alınamamış. Daha önceden de bu işleri yaptığı tahmin edilen kişilere ulaşılamayınca bu durum tespit edildi. Jandarma ve savcılığımız olayı soruşturuyor" dedi.

Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildiBitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi

Togg en ucuz ev en yeni modelini satışa sunuyor! Satış için tarih verildi!Togg en ucuz ev en yeni modelini satışa sunuyor! Satış için tarih verildi!

Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!

CHP'de torpil iddiası! Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptırdıCHP'de torpil iddiası! Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptırdı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu!
Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu!
Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!
Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!
Son dakika! DHKP-C'li Fehmi Oral Meşe yakalandı!
Son dakika! DHKP-C'li Fehmi Oral Meşe yakalandı!
Tokat’ta peş peşe deprem! Yaşanan deprimin görüntüleri kameraya böyle yansıdı...
Tokat’ta peş peşe deprem! Yaşanan deprimin görüntüleri kameraya böyle yansıdı...
Son Haberler
Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...
Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!
Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Sarıyer'deki cinayet, taksicileri isyan ettirdi! ''Azrailini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik''
Sarıyer'deki cinayet, taksicileri isyan ettirdi! ''Azrailini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik''
Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!
Esenyurt, Teksas'a döndü! Otel işletmesi bir hafta içinde 2 kez kurşunlandı!
Çok Okunanlar
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek
Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek
Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!
Orta Asya’yı dolandırmış! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı, sahte altın tüccarı çıktı!
Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!
Antalya’da kan donduran cinayet! Bıçaklayarak öldürdüğü karısını, İngiltere’ye gönderdiğini söyledi!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…