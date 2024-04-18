Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi

Bitlis'te sosyal medyada, ‘BombacıMülayim01’ adıyla açtığı hesaptan, İl Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri paylaşan polis memuru V.K. ve görevli diğer iki polis adliyeye sevk edildi.

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Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden ‘BombacıMülayim01’ adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. ile Bitlis’te görevli diğer iki polis adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen şüpheliler, daha sonra Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli gözetiminde Bitlis Adliyesine getirildi.

Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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