Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi Bitlis'te sosyal medyada, ‘BombacıMülayim01’ adıyla açtığı hesaptan, İl Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri paylaşan polis memuru V.K. ve görevli diğer iki polis adliyeye sevk edildi.