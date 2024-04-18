CHP'de torpil iddiası! Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptırdı

CHP 31 Mart yerel seçimlerinde adaylık süreci krizlerinden birini de Ataşehir'de yaşamıştı. İlk kez 2009 yılında Ataşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve 2024 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturan Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP'de istifalara neden olmuştu.

YENI BAŞKAN ONURSAL ADIGÜZEL'IN TARTIŞMALI ADAYLIK SÜRECI

CHP'de daha önce 14 Mayıs genel seçimlerde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Onursal Adıgüzel seçim sürecinin en tartışmalı isimlerinden biri olmuştu. “seçim veri sisteminin doğru çalışmadığı” iddiaları nedeniyle eleştirilen Adıgüzel, 15 Mayıs 2023’te görevinden istifa etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmemesi üzerine de Adıgüzel Ataşehir Belediye Başkanı adayı olmuş ve 31 Mart'ta görevi İlgezdi'den teslim almıştı.

CHP'DE TORPİL İDDİASI

Ataşehir Belediye Başkanı'nın henüz 1 ay olmadan eşi Elif Elif Duygu Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkanı Yardımcısı olduğu iddia edildi. Sosyal medyada CHP'lilerin eleştirdiği süreçte Adıgüzel ailesi ve CHP'den herhangi bir açıklama gelmedi.