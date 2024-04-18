Togg en ucuz ev en yeni modelini satışa sunuyor! Satış için tarih verildi!

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG ilk olarak ürettiği T10X marka otomobil satışa sunarak büyük ilgi gördükten sonra, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, T10X'in dört çeker versiyonun haziran-temmuz aylarında 'limited editon' olarak satışa sunulacağını açıklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Togg en ucuz ev en yeni modelini satışa sunuyor! Satış için tarih verildi!

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, bir sene önce çalışmalarını yaptıkları T10F'yi ocak ayında sergilediklerini belirterek, "Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" dedi.

TOGG'DAN HEYECANLANDIRAN YENİ MODEL AÇIKLAMASI

Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüş programında değerlendirmelerde bulundu.

T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" versiyonuyla satışa sunulabileceğini dile getiren Karakaş, Togg'un yurtdışına açılacağı zamana ilişkin bilgiler paylaştı.

TOGG'UN YURT DIŞI STRATEJİSİ

Karakaş, "Bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaten şirketimiz TOGG Europe GmbH'yı 2021'in mayıs ayında kurmuştuk, altyapıyı da oluşturuyoruz şu an. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, yeni model yılında da (2025) teslimatlara başlamak istiyoruz" dedi.

Gürcan Karakaş, markanın yurtdışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç yıl İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık. Çünkü artık kendimizde de o gücü ve deneyimi de hissediyoruz."

İLK ÜRETİM YILINDA REKOR

TOGG CEO'su Karakaş, ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerinden bahsederek, 18 saatte 2023 yılındaki üretmeyi planladıkları tüm araçları sattıklarını söyledi.

İlk 8 saatte 2022 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısından daha fazlasını sattıklarını dile getiren Karakaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Buradan iki önemli soruya cevap aldık; birincisi 'Türkiye böyle bir değişime hazır mı?' idi, hazır olduğunu gördük. Kullanıcılar T10X'i bilerek, isteyerek alıyor. Siparişlerin yüzde 80'den fazlası en donanımlı versiyon için geldi. Ve biz 2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptık.

Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Çinli şirketler arasında, ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket bildiğimiz kadarıyla yok. O açıdan hem ülkemiz için hem de hepimiz için iyi bir başarı başarı, iyi bir başlangıç daha doğrusu. Bundan sonra da arkasını getirmemiz lazım. Hep beraber onun için de gece gündüz çalışıyoruz"

"BAŞARIMIZ YENİ MODELLERLE DEVAM EDECEK"

Gürcan Karakaş, bu başarının yeni modellerle süreceğini, devamının ikinci modelleri fastback ve üçüncü modelle geleceğini anlattı.

Ocak ayında T10F'yi sergilediklerini anımsatan Karakaş, "Gösterdik ama bir sene önceden bunun çalışmalarını yapıyorduk. Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X’i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" şeklinde sözlerini tamamladı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BM Yapay Zeka Danışmanı Sahota'dan Türkiye adına önemli açıklamalar! “Yapay zekada Türkiye büyük sıçrama yaparak, diğer ülkelerin önüne geçecek”
BM Yapay Zeka Danışmanı Sahota'dan Türkiye adına önemli açıklamalar! “Yapay zekada Türkiye büyük sıçrama yaparak, diğer ülkelerin önüne geçecek”
Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…
Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…
Ulaştırma bakanlığı duyurdu! İstanbul -Sivas YHT hattı açılıyor!
Ulaştırma bakanlığı duyurdu! İstanbul -Sivas YHT hattı açılıyor!
Adobe, OpenAI ortaklığı için yeşil ışık yakıyor
Adobe, OpenAI ortaklığı için yeşil ışık yakıyor
Son Haberler
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Togg en ucuz ev en yeni modelini satışa sunuyor! Satış için tarih verildi!
Togg en ucuz ev en yeni modelini satışa sunuyor! Satış için tarih verildi!
Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!
Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!
CHP'de torpil iddiası! Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptırdı
CHP'de torpil iddiası! Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşini Çekmeköy'e başkan yardımcısı yaptırdı
Baykar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!
Baykar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!
X’in yapay zeka sohbet robotu İsrail - İran krizinde kendini daha çok öne çıkardı
X’in yapay zeka sohbet robotu İsrail - İran krizinde kendini daha çok öne çıkardı
Çok Okunanlar
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor
Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı
Yapay zeka Chatbot’larında veri için telif sorunu ortaya çıktı
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…