Maden faciasında toprak altında kalan işçilerin aileleri, sevindirici haber bekliyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçiye ulaşılamazken, ailelerin acı bekleyişi sürüyor.

Erzincan’ın İliç ilçesinde dün öğle saatlerinde maden sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 işçi yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlayan çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden de gelen arama kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışıyor. Maden sahasında toprak altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışılırken ailelerin ise umutlu bekleyişi gözyaşlarıyla sürüyor.

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