Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!

Esenyurt’ta polisin yakalamaya çalıştığı şüpheli şahıs kaçmak isterken atladığı derede mahsur kaldı. Derede, kaçmaya çalırken yapmış olduğu tuhaf hareketler izleyenlerin dikkatini çekti. Şahıs mahsur kaldığı dereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

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Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs, derede mahsur kaldı!

Esenyurt’ta polisten kaçan bir şahıs, atladığı derede saatlerce mahsur kaldı. Derede tuhaf hareketler sergileyen şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Dere Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen nedenle sokakta gördüğü polis ekiplerinden koşarak kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şahıs, yol üzerindeki Haramidere’ye atladı.

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Köprünün üzerine geldiğinde suyun derinleştiğini fark eden şüpheli, derede mahsur kaldı. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede bir süre kendi kendine dans ederek tuhaf hareketler yapan şahıs kitap açarak okumaya başladı. Ekiplerin uzattığı merdivene çıkmayan şüpheli, saatlerce derede kalmaya devam etti.

Esenyurt’ta polisten kaçmaya çalışan şahıs derede mahsur kaldı!

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri şahsın yanına giderek müdahale etmeye çalıştı. Şüpheli şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da uzun süren çalışmanın ardından yakalanarak ambulansa alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Berat Sıvacı adlı vatandaş, “Yabancı bir şahıs polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 sıralarında atladı. Saat 20.00 sıralarında ise yakalayıp götürdüler. Biz durumu polise ihbar ettik. Daha sonra itfaiye ve ambulans da geldi. 4 saatlik çalışmanın ardından şahsı yakalayıp götürdüler” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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