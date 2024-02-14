Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı

Tokat'ta, 2 arkadaşın bindiği motosiklete hızla gelen otomobilin çarpması sonucu, ağır yaralanan gençlerden 1'i kaza yerinde diğeri 3 sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı

Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
10 Şubat 2024 tarihinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Ertekin, Tokat Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Eray Tezen'in kullandığı BMW markalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Polat yönetimindeki motosiklete çarpmış, kazada Polat (16) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Ertekin ağır yaralanmıştı.

Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı
Üniversite Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berkay Polat, kazadan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray Tezen ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tokat Devlet Hastanesinde kaldırılan Hasan Ertekin de 3 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Tokat'ta feci kaza! Motosiklet kazasında yaralanan 2 genç, hayata tutunamadı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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