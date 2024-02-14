Murat Kurum: CHP'li yönetim son 5 yılda İstanbul'a ağır zararlar verdi

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ziyaretlerine dün de Fatih ve Şişli'de devam etti. İlk olarak 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyocularla bir araya gelen Kurum, İBB Radyo'yu tekrar açacakları müjdesini verdi. Kurum "Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İSPARK, toplu taşıma konularında kullanım kolaylığı getireceğiz. Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi'nin kullanımından kaynaklı maliyetleri tüm radyolar tarafından karşılanabilecek bir hâle getireceğiz. Reklamlar hususunu adil şekilde yöneteceğiz" dedi.

İSTANBUL SON 5 YILDA AĞIR YARA ALMIŞ HALİNE GETİRİLMİŞTİR"

Son 5 yılda İstanbulluların dertleriyle dertlenen, o dertlere çare arayan bir başkan olmadığını aktaran Kurum şöyle devam etti: "Müslüm Baba bir şarkısında 'bütün duygularım ağır yaralı' diyor ya, evet, İstanbullu kardeşlerimizi dinleyince anlıyoruz ki, İstanbul son 5 yılda ağır yara almış bir şehir haline getirilmiştir. Kentsel dönüşüm, yeşil alan üretimi, ulaşım yatırımları durmuştur. İstanbul durdurulmuş bir şehirdir. Biz İstanbul'u tekrar harekete geçireceğiz, hızla hak ettiği yatırım ve hizmetleri kazandıracağız." Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına da katılan Murat Kurum, son olarak Şişli'de bulunan Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti.