Murat Kurum: CHP'li yönetim son 5 yılda İstanbul'a ağır zararlar verdi
Seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam eden dün de Fatih ve Şişli'de ziyaretlerini sürdüren AK Parti ve cumhur ittifakın ortak İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat kurum, İBB yönetimine çok sert çıkarak "CHP'li yönetim son 5 yılda İstanbul'a ağır zararlar verdi" dedi
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