Ramazan ayına özel kampanya başladı! 600 lira anında alacaksınız

Axess, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte cepleri dolduracak bir kampanya açıklaması yayınladı.

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Ramazan ayına özel kampanya başladı! 600 lira anında alacaksınız

Ramazan ayının yaklaşmasına sayılı günler kaldı. Vatandaşın iftar ve sahur telaşı başlamış bulunurken, bu mübarek aya eksiksiz girmek için marketlerdeki indirimler yakından takip ediliyor. Bankalar, hayat koşullarının ve alım gücünün düşmeye devam ettiği şu günlerde alışveriş yapacak olanlara özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Axess, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte cepleri dolduracak bir kampanya açıklaması yayınladı. Mart ayında başlayan kampanya, 9 Nisan'a kadar gıda ve market sektöründe yapılan alışverişlerde 600 TL geri ödeme fırsatı sunuyor. Axess, Ramazan'ın huzur ve bereketini birleştirmek için yeni bir kampanya tanıttı. Banka, gıda ve market sektöründe 1250 TL üzerindeki her ikinci harcamaya 75 TL chip para ödemesi yaparak toplamda 600 TL chip para kazandıracak.

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Akbank'tan 600 Tl'lik Kampanya

Akbank Juzdan uygulaması veya mobil uygulaması aracılığıyla kampanyaya katılmanın mümkün olduğu belirtildi. Ayrıca, büyük harflerle "Ramazan1" yazıp 45 66 numaralı telefona mesaj göndererek de katılım sağlanabilir. Kampanyaya katılım için gönderilen mesaja göre, katılımcılara bir kez 75 TL chip para verilecektir. Bu ödül, gıda ve market sektöründe geçerli olacaktır. Bu, müşterilere geri ödeme seçeneği sunarak daha fazla ürün satın alma fırsatı verirken aynı zamanda satın aldıkları ürünün fiyatını düşürmüş olacak.

Kampanya ayrıca tercih edilebilir çünkü harcamalar 48 saat içinde otomatik olarak Axess kartlarına yatırılacaktır. 600 TL'ye varan chip para fatura ödemeleri ya da borç kapatmaları için binlerce mağazada ve internette indirimli olarak kullanılabilir.

Axess Ramazan kampanyasının yardımıyla ramazan sofraları süslenecek. Alışverişlerde de 600 TL'ye varan bir tasarruf elde edeceksiniz. 1 Mart'ta başlayan kampanya 9 Nisan'a kadar devam edecek ve en fazla 600 TL ödeme yapılabilecek.

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