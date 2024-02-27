Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…

Birçok uzman limon ve özellikle de limon suyunun önemine vurgu yapıyor. Hastalıktan sağlıklı yaşama, vücud yapısının dengelenmesinden zayıflığa kadar limonun faydaları saymakla bitmez.

Limonlu su dediğimizde ilk olarak aklımıza zayıflama geliyor. Bir bardak limonlu su tüketen bireyin zayıflama ihtimali olduğu uzmanlarca kanıtlandı.

LİMONLU SU SAĞLIK AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

Limonlu su sadece zayıflamak için kullanılmaz. Aynı zamanda limonlu ve ballı ılık su boğaz ağrısına iyi gelir boğazı yumuşatır. Limonlu su, kalori alımını azaltır.

Limonlu su; böbrek taşı oluşmasının önüne geçer. En fazla faydalı yanlarından biri olarak aktarılır. Ayrıca böbrek taşı olan kişilerde taşların daha çabuk sökülmesine yardımcı olur.

Sindirim zorluğu çekenler için limonlu su önerilir. Sindirimi kolaylaştırarak gut hastalığı riskini minimuma indirir.

LİMONLU SU KİLO VERDİRİR

Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda bir kez daha limonlu suya vurgu yaptı. Zayıflamak isteyenler için yağ yakma konusunda oldukça kuvvetli olduğunu aktardı. Fazla yağlardan kurtulmak isteyenler için Karatay, limonlu suyu tavsiye etti. Ayrıca sağlıklı bir vücut içinde tüketilmesi gerektiğini söyledi.