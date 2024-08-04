Kuzey Tunçelli ne zaman yarışacak, final yarışı hangi kanalda, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden rekortmen sporcumuz Kuzey Tunçelli, tarihi bir başarıya imza attı. Genç yüzücü, finale kaldı.

16 yaşındaki milli yüzücümüz, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle serisini büyük bir farkla birinci sırada tamamlarken, genel klasmanda ise 5. sıraya yerleşti ve adını finale yazdırdı.

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KUZEY TUNÇELLİ NE ZAMAN YARIŞACAK?

Türk yüzme tarihinde bir ilke imza atan milli sporcumuz rekortmen sporcusu Kuzey Tunçelli, tarihimizin ilk olimpiyat finalini getiren yüzücü oldu. Final serbest yüzme ise 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

FİNAL HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’nin madalya mücadelesi vereceği 1500 metre serbest stil final müsabakaları 4 Ağustos Pazar günü 19.37’de yapılacak. Yarışma canlı olarak TRT Yıldız ya da TRT Spor üzerinden yayınlanacak.

Olimpiyatlarda en genç yüzücü olarak finallere yükselen Kuzey Tunçelli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır