Beşiktaş’tan farklı tarife: Süper Kupa’da siyah beyazlılar 5 golle güldü…

Trendyol Süper Lig açılışından bir hafta önce derbi heyecanı yaşandı. Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın çoğunlukla üstün olduğu maçta kupaya uzanan ekip oldu.

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Beşiktaş’tan farklı tarife: Süper Kupa’da siyah beyazlılar 5 golle güldü…

Turkcell Süper Kupa’da 18. final oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Kupası’nı kazanan Beşiktaş kozlarını paylaştı.

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KARAKARTAL’DAN TAM 5 GOL

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasında rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Beşiktaş, Süper Kupa’da 30. saniyede bulduğu golle en erken golü de atmış oldu.

Beşiktaş, karşılaşmanın 23. saniyesinde Ciro Immobile'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Jonas Svensson, 53. dakikada attığı golle Beşiktaş lehine farkı ikiye çıkaran isim oldu. 81. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ciro Immobile tekrar fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünün altına imzasını attı.

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BEŞİKTAŞ, KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Galatasaray'da Victor Nelsson, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını sahada 10 kişi bıraktı. Rafa Silva, 90+1. dakikada attığı golle takımı adına farkı dörde çıkardı. 90+2. dakikada topu ağlara gönderen Mustafa Erhan Hekimoğlu, takımının beşinci golünü kaydetti. Müsabakada başka gol olmayınca Beşiktaş, 5-0'lık skorla galibiyete uzanarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu. 2024 Turkcell Süper Kupa’yı Beşiktaş müzesine götürdü. 18. şampiyon Beşiktaş oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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