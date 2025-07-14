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Kuzey Kore'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek yeni açıklama! Kim Jong-un resmen ilan etti!

Rusya ile ukrayna arasında devam eden savaşa destek verdiği bilinen kuzey korenin devlet başkanı Kim Jong-un resmen ilan ederek ülkesinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tüm adımlarına koşulsuz destek verdiğini yineleyerek, Moskova ile stratejik ortaklığı güçlendirme mesajı verdi.

Kuzey Kore'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek yeni açıklama! Kim Jong-un resmen ilan etti!
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Yıllardır devam eden Rusya ile Ukrayna savaşında tarafını belli eden Kuzey Kore'den savaşın seyrini değiştirecek yeni açıklama geldi

KİM JONG-UN RESMEN İLAN ETTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tüm eylemlerine koşulsuz destek verdiğini yineledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ikinci stratejik temaslar çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Lavrov ile bir araya geldi.

Kim, görüşmede, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, "Ukrayna krizinin" temel nedenlerine yönelik Moskova yönetiminin aldığı tüm önlemleri "koşulsuz olarak desteklemeye ve teşvik etmeye hazır olduklarını" ifade etti.

İki ülkenin stratejik meselelerde aynı görüşü paylaştığını vurgulayan Kim, ikili ilişkilerin geliştirmesi yönündeki kararlılığını yineledi.

Kuzey Kore'den üçlü hava tatbikatına tepki

Bu arada Kuzey Kore Savunma Bakanlığı da Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak düzenlediği hava tatbikatlarına tepki gösterdi.

Açıklamada, bu tür faaliyetlerin "Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri gerilimi artıran başlıca tehlike unsuru" olduğu belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya şu ana kadar yaklaşık 28 bin konteyner dolusu silah ve top mermisi gönderdiği iddia edildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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