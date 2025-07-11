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KAAN'ı kimse böyle görmedi: İşte daha önce yayınlanmayan uçuş görüntüleri!

KAAN'ı kimse böyle görmedi: Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN’ın daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış uçuş görüntüleri ilk kez yayınlandı.

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KAAN'ı kimse böyle görmedi: İşte daha önce yayınlanmayan uçuş görüntüleri!

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN’ın daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış uçuş görüntüleri ilk kez yayınlandı. Görüntülerde KAAN’ın pistteki kalkış anları, havadaki manevraları ve sistem tepkileri net bir şekilde izlenebiliyor. Türk havacılık tarihinin en önemli projelerinden biri olan KAAN, üstün teknoloji ve yerli mühendislikle geliştiriliyor. Yeni görüntüler, uçağın test sürecinde kat ettiği mesafeyi ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

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