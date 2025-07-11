KAAN'ı kimse böyle görmedi: İşte daha önce yayınlanmayan uçuş görüntüleri!

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN’ın daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış uçuş görüntüleri ilk kez yayınlandı. Görüntülerde KAAN’ın pistteki kalkış anları, havadaki manevraları ve sistem tepkileri net bir şekilde izlenebiliyor. Türk havacılık tarihinin en önemli projelerinden biri olan KAAN, üstün teknoloji ve yerli mühendislikle geliştiriliyor. Yeni görüntüler, uçağın test sürecinde kat ettiği mesafeyi ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika! Öğrenciler sabırsızlıkla bekliyordu: LGS sonuçları açıklandı, işte 2025 LGS sonuçları...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanıydı: Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut kimdir?

Altın fiyatlarında son durum ne? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?