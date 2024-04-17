Küresel risk iştahının devam etmesi altın ve gümüşü öne çıkarıyor…

Hafta sonu boyunca, Orta Doğu’daki gelişmeler takip edildi. Üzerinden nerdeyse 1 hafta geçer ek olmasına rağmen risk iştahı sürüyor. Bu da altın ve gümüşün performansına etki ediyor.

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Küresel risk iştahının devam etmesi altın ve gümüşü öne çıkarıyor…

Küresel ekonomide yaşanan çalkantılı dönem yatırımıya kendini hissetirdi. Ancak değerli metaller ayakta kalabildi. Orta Doğu'da devam eden kargaşanın ortasında, altın yeni bir rekor kırdı. Gümüş aynı şekilde ilerleyebildi.

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Son anket verileri, yatırımcıların önümüzdeki hafta için iyimser bir altın görüşüne sahip olduğunu gösteriyor.

ALTIN JEOPOLİTİK GERİLİMLER ARASINDA SABİT TUTUYOR

Cumartesi günü, İran'ın İsrail'e karşı bir drone hava saldırısı gerçekleştirdi. Geleneksel piyasalar kapalı osla da kripto pazarı önemli ölçüde etiklendi.

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İran-İsrail çatışmasıyla bağlantılı ve ABD hisse senetlerinin Pazartesi günü bir miktar etki yaşadı. Bununla birlikte değerli metaller, sağlam kalabildi.

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RİSK İŞTAHI DEĞERLİ METALLERE YARIYOR

Altın, son 24 saatte %0,42’lik düşüşe rağmen hafta için %0,6 daha yüksek kalıyor. Gümüş geçen gün %0.50’den fazla düştü. Ancak haftalık rakamlar gümüşün hala %1,36 arttığını gösteriyor. Son altı ayda, her iki değerli metal de %21'den fazla yükseldi.

Özellikle, PAXG Cumartesi günü jeton başına 2.855 dolara yükseldi. Drone hava saldırısının kamuoyuna duyurulmasının ardından büyük ilgi gördü.

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