Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonu bakın neye bağladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Hafize Gaye Erkan’ın bıraktığı yerden ekonomi dinamiklerini devam ettiriyor. TCMB Başkanı, enflasyon ve politika faizi hakkında normalleşmeye dikkat çekti.

Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA ETKİ ETTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen ‘Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi’ etkinliğe katıldı. Burada konuşma yapan Karahan, enflasyondaki artışı asgari ücrete yapılan zamma bağladı ve ekledi;

Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları

“Genel olarak bu yıl için yüzde 36, gelecek yıl için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 olarak belirlediğimiz enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerliyoruz. Tek haneli rakamlara dönmek istiyoruz.

Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik. Piyasaların beklediğinden çok daha fazla miktarda sıkılaştırma yaptık ve dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik. Enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ve geçen haziran ayında başlayan kapsamlı bir sıkılaştırma programı izliyoruz.”

Haberin Devamı

Aylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözün