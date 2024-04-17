Emekli maaş zammında yeni dönem! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammını ilgilendiren son gelişmeler gündemde. Temmuz ayında, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına zam yapılacak. En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin lira olan yeni zamla birlikte ne kadar olacağı ve Temmuz ayından önce bir zam olup olmayacağı merak konusu oldu.

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Emeklilere Ara Zam Var Mı?

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlandı. Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına temmuzda enflasyon ve sözleşmeden kaynaklanan farkların uygulanacağını belirtti. Ancak, bunun dışında bir zam yapılmayacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin zam oranını belirlemede etkili olan üç aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Ocak ayında SGK ve Bağ-Kur emeklileri için %6,70, şubat ayında %4,53 ve mart ayında %3,16 enflasyon farkı görüldü. Bu nedenle, üç aylık enflasyon farkı %15,06 oldu.

Emekli Maaş Zammı Temmuzda Ne Kadar Olacak?

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre, 2024 yılında enflasyon orta noktası %36 olmak üzere %30 ila %42 arasında olacak. Para Politikası Kurulu'nun son toplantısında 5 puanlık faiz artışı kararı alması, enflasyon tahmininde yukarı yönlü bir revizyona gidileceği şeklinde yorumlandı. 9 Mayıs, Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon raporunun açıklanacağı tarihtir.