Kulübe 'kayyum atanmalı' demişti: Rasim Ozan Kütahyalı Beşiktaş ile davalık oldu!

Beşiktaş'tan Rasim Ozan'a dava: Kulübe 'kayyum atanmalı' demişti

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Beşiktaş’a kayyum atanmalı” sözleri büyük tepki çekti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu sözlerine cevap olarak, "Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkanını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Beşiktaş, Kütahyalı'nın siyah-beyazlı kulüp hakkındaki yorumlarının ardından hukuki sürece başvuracaklarını ve Ekol Sports'u kınadıklarını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ekol Sports'da yaptığı "Beşiktaş'a kayyum atanmalı" sözlerine cevaben bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp Kütahyalı ve Ekol Sports kanalını sert bir dille kınayarak, hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkanını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz.

Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır.

ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

