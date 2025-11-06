Üsküdar'da korkunç olay: Tartıştığı kocasının üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

  1. Anasayfa
İstanbul Üsküdar'da feci olay: İki çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi uyuduktan sonra üzerine kızgın yağ dökarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan koca hayatını kaybetti...

İstanbul Üsküdar'da iki çocuk annesi kadın, tartıştığı eşinin üzerine uyuduğu sırada kızgın yağ döktü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan adam tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen kadın emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Üsküdar'da iki çocuk annesi 44 yaşındaki kadın, tartıştığı eşini uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep G. (44) ile eşi 53 yaşındaki Sinan G. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Sinan G. yatak odasına geçerek uyudu. Eşi Zeynep G. ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sinan G.'nin feryatları üzerine evdeki çocuklar uykularından uyandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi.

ALKOL ALIP ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan ve hayatını kaybeden Sinan G.'nin komşusu olduğunu söyleyen Serhat Nalbantoğlu, "Komşumuzdu, çok sevdiğimiz bir insandı, Allah gani gani rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık, komşu ve meslektaştık. Yemeğimizi beraber yerdik, işlerimizi paslaşırdık. Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şekilde cezalandırılamaz" dedi.

