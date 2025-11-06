Son dakika... MSB’den Suriyeli askeri öğrenciler iddiasına yanıt geldi!

Millî Savunma Bakanlığı, Suriyeli Misafir Askeri Öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialara cevap verdi...

Son dakika haberi... MSB, Suriyeli askeri öğrencilerin 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ’de öğrenim gördüğünü, bu kişilerin TSK kadrolarında görev almasının söz konusu olmayacağını açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı, Suriyeli Misafir Askeri Öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı:

“Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir.

Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3016 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK) , Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır.

Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ’de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir.

Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde;

4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş,

Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca;

96 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur.

Hafta içerisinde engellenen 1.038 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638’e ulaşmıştır.

Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında; başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır. “İki devlet, tek millet” anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olduğumuz dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın “8 Kasım Zafer Günü” ile “9 Kasım Devlet Bayrak Günü”nü şimdiden kutluyoruz.

Azerbaycan’da “Zafer Haftası Etkinlikleri” kapsamında,

Yarın (7 Kasım) Mehteran Birlik Komutanlığımız ve Gence Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından müşterek konser icra edilecek,

8 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tören Birliği tarafından tören geçişi ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 adet F-16 uçağımız ile muharip uçak geçişi yapılacaktır.

Diğer yandan “Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı” kapsamında; 3-5 Kasım tarihleri arasında, Kara Harp Okulumuz ev sahipliğinde, iki ülkenin Harp Okulları arasında karma voleybol müsabakası düzenlenmiştir.

Haberin Devamı

12-14 Kasım tarihleri arasında Yunanistan ev sahipliğinde, iki ülkenin Harp Okulları arasında karma basketbol ve karma çiftler tenis müsabakaları icra edilecektir.

4 Kasım’da 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün yeni fabrika inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Konya’ya giden Sayın Bakanımız, ayrıca çeşitli ziyaretler de gerçekleştirmiştir.

5 Kasım’da “8’inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları Programı”nın açılış törenine katılan Sayın Bakanımız, ardından Azerbaycan’ın “Zafer Günü” ile “Devlet Bayrak Günü” dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katılmıştır.

Sayın Bakanımız 8 Kasım’da ise; “Azerbaycan Zafer Günü” münasebetiyle Azerbaycan’da düzenlenecek törenlere Komuta Kademesiyle birlikte katılacaktır.

2 Kasım’da Katar Genelkurmay Başkanı’nın resmî davetlisi olarak Katar’a giden Sayın Genelkurmay Başkanımız, Katar Savunma Bakanı, Evkâf ve Din İşleri Bakanı’yla görüşmeler gerçekleştirmiş, ayrıca çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmuştur.

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız 3 Kasım’da, Romanya Kara Kuvvetleri Komutanı’nın davetlisi olarak Romanya’ya ziyaret gerçekleştirmiştir.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileriye taşımaya devam etmektedir.

Çanakkale’de Nusret-2025 Davet,

Singapur’da Coordinated Response (EX-Coores) İnsani Yardım tatbikatları başarıyla tamamlanmıştır.

27 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında,

Birleşik Arap Emirliklerinde icra edilen; İleri Taktik Liderlik Kursu ile Falcon Strike,

Özbekistan’da düzenlenen Türkiye-Özbekistan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ile,

Birleşik Krallık’ta icra edilen Dynamic Master tatbikatlarına katılım sağlanmakta,

27 Ekim’de Denizli’de başlayan Ferdî Seferberlik Eğitimi bugün

(6 Kasım) sona erecek, aynı tarihte Polonya’da düzenlenen Capable Deployer Lojistik tatbikatı yarın (7 Kasım) tamamlanacak, 3 Kasım’da Çanakkale’de başlayan Yıldırım Seferberlik Tatbikatı ise 14 Kasım’da sona erecektir.

Ayrıca,

9-20 Kasım tarihleri arasında Katar’da Yırtıcı Şahin Tatbikatı ile,

12-28 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’da Stone Wall Fiili Arazi Tatbikatı’na katılım sağlanması planlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında; 2-5 Kasım tarihleri arasında Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru Sangram tarafından Mersin’e liman ziyareti yapılmış,

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında,

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus gemisi tarafından 4-6 Kasım tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti gerçekleştirilmekte,

Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Rugen tarafından 12-18 Kasım tarihleri arasında Çanakkale’ye,

Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG Akçakoca tarafından ise 9-10 Kasım’da Suda/Yunanistan’a liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Hava Kuvvetlerimizin faaliyetleri kapsamında;

4 Kasım’da muharip uçaklarımız ile Akdeniz’de eğitim uçuşu gerçekleştirilmiş,

“NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri” bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında 5 Kasım’da Romanya hava sahasında icra edilen eğitim faaliyetine 2 adet F-16 ile katılım sağlanmıştır.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Kurucu ve Yürütücü Kurumu olan Harita Genel Müdürlüğümüzün de katıldığı, “24’üncü Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu” kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve üniversite temsilcilerinin de katılımıyla 5-8 Kasım tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde gerçekleştirilmektedir.

23-29 Ekim tarihleri arasında İran’da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Klasik Yay ve Makaralı Yay’da Dünya Şampiyonu olan TSK Okçuluk Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır.

Genel Maksat Helikopteri Projesi çerçevesinde ise 1 adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlanmasını müteakip yarın (7 Kasım) Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınması planlanmaktadır.

3-6 Kasım tarihleri arasında Pakistan’da düzenlenmekte olan “Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı (PIMEC 2025)” ile 5-7 Kasım tarihleri arasında Konya’da icra edilen “8’inci Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Etkinliği”ne ASFAT Anonim Şirketimiz tarafından katılım sağlanmaktadır.

Diğer yandan tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda yerli ve millî sistemlerimizin gelişimine büyük katkı sağlayan ve kahraman ordumuzun gücüne güç katan Savunma Sanayi Başkanlığımızın kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünü (7 Kasım) şimdiden kutluyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlanan takvime uygun olarak devam etmektedir. Bu kapsamda,

14 Ekim’de başlayan “2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini” başvuruları 9 Kasım’da sona erecek,

27 Ekim’de başlayan “2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini” başvuruları ise 16 Kasım’a kadar yapılabilecektir.

Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için,

Terörle mücadeleden sınır güvenliğine,

Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmaya,

Geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.



500 bin sosyal konut projesine başvurular başlıyor: İşte başvurabilecek vatandaşlar ve detaylar...

Mamdani Trump'ın gözüne fena battı: Trump açık açık tehdit etti!

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu: İşte bu akşam oynayacak Muhtemel 11'ler