Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu ailesine böyle çıkıştı: "Bu nasıl perhiz, bu nasıl lahana turşusu?"

Gazeteci Nevşin Mengü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da şirket kurmasıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu...

Yayınlanma:

Gazeteci Nevşin Mengü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da şirket kurmasıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da şirket kurmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, konunun etik olmadığını belirtti.

Mengü, Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da bir şirket kurduğunu ifade ederek, "Şirket kursun diye annesinden, babasından ve dedesinden yüklü miktarda para aktarılmış. Savcılık da doğal olarak ‘Bu para nereden geliyor?’ diye soruyor. Çünkü yüklü paralar söz konusu." dedi.

"BU NASIL PERHİZ, BU NASIL LAHANA TURŞUSU?"

Bir siyasetçinin oğlunun, siyaset yaptığı ülke dışında şirket kurmaması gerektiğini vurgulayan Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki bir siyasetçinin oğlunun siyaset yaptığı ülkenin dışında şirket kurmaması gerekir. Etik mi? Etik değil elbette. Çünkü siyasetçi olmak, o ülkenin geleceğiyle ilgili söz söylemek demektir. Kendi aileni yurt dışında şirket kurdurup sermaye aktarıyorsan buna ‘Bu nasıl perhiz, bu nasıl lahana turşusu?’ denir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu yolsuzluk ağında oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nu da dahil ettiği ortaya çıkmış, oğlu adına Hırvatistan’da şirket kurduğu ve gönderilen yolsuzluk paralarını yurt dışına çıkardıkları tespit edilmişti. Soruşturma dosyasına giren verilere göre, Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da kurulan Tectum Investments adlı şirkete, 2023–2024 yıllarında 28 milyon 991 bin lira değerinde 637 bin 106 euro aktarmıştı. İmamoğlu’na yönelik yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Kaynak: Haber7

