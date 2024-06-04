Küçük Furkan babasının ihmalinin kurbanı oldu! Arabada nefessiz kalarak can verdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan içler acısı olayda, babası tarafından inşaatı izlemek için araçta bırakılan dört yaşındaki çocuk nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Babası tarafından inşaatı izlemek için araçta bırakılan dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Araba içi sıcaklığın 50 dereceye kadar çıkmasıyla nefessiz kalan Ali Furkan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde müteahhit baba Mehmet G. (47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da yanına alarak yapımı devam eden bir inşaatı incelemeye gitti. Küçük Ali Furkan, araçta oturmak istediğini söyleyerek şantiye alanına gitmedi.

ARACA GERİ DÖNDÜĞÜNDE OĞLU ÖLMÜŞTÜ

Baba Mehmet G., şantiyede bir süre incelemelerde bulunduktan sonra aracın kapısını açtığında, oğlunu hareketsiz bir şekilde buldu.

Çocuğunu uyandırmaya çalışan baba, başarılı olamayınca Ali Furkan'ı özel araçla en yakın hastanenin acil servisine götürdü. Ancak küçük Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARAÇ İÇİ SICAKLIK 50 DERECE

Ali Furkan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın yaşandığı gün Bursa'da hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkmış, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği tespit edilmişti.

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Bu trajik olay, çocukların kapalı araçlarda bırakılmasının ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, çocukların camları kapalı araçlarda kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ebeveynlerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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