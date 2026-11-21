Borç meselesi cinayetle sonuçlandı: 19 yaşındaki Merve hayattan koparıldı, ağabeyi ağır yaralı!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. Bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açan 39 yaşındaki İ.D., iki kardeşi yaraladı. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Merve K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırıda iki bacağından yaralanan ağabeyi B.K. tedavi altına alındı. Olayın ardından evinin önünde suç aletiyle yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Borç kavgasında yaşanan silahlı saldırı, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir ailenin hayatını kararttı. İki kardeşin hedef alındığı olayda 19 yaşındaki Merve K. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ YERİNE GELİP İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTI

Olay, 18 Kasım'da Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki İ.D., aralarında borç meselesi bulunan kişilerin işlettiği iş yerine geldi. İşletme sahipleri 29 yaşındaki B.K. ile 19 yaşındaki kardeşi Merve K., şüphelinin av tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu. İ.D., iki kardeşe tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda B.K. iki bacağından yaralanırken, kardeşi Merve K. ise sol bacağından vuruldu. Olayın ardından şüpheli iş yerinden kaçtı.

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19 YAŞINDAKİ MERVE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından yaralanan iki kardeş için sağlık ekipleri harekete geçti. İlk müdahaleleri yapılan B.K. ve Merve K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Merve K.'nin durumu ağırlaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 19 yaşındaki genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Merve'nin ölümü, saldırının en acı sonucu oldu. Aynı saldırıda yaralanan ağabeyi B.K.'nin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

EVİNİN ÖNÜNDE SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İki kardeşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan İ.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren ekipler, kısa süre içinde zanlıyı evinin önünde yakaladı. 39 yaşındaki İ.D., saldırıda kullandığı av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen zanlının işlemleri başlatıldı. Olayın borç meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken, saldırıya ilişkin adli süreç devam etti.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sakarya'da 19 yaşındaki Merve K.'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan İ.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece iki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı saldırının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BORÇ MESELESİ KANLI BİTTİ

18 Kasım'da meydana gelen olayda saldırının nedeni olarak borç anlaşmazlığı öne çıktı. Şüpheli İ.D.'nin, işletme sahibi iki kardeşe av tüfeğiyle ateş açması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan zanlının suç aletiyle yakalanması ve tutuklanmasıyla soruşturmada önemli bir aşama tamamlandı. Merve K.'nin ölümüne ilişkin adli süreç devam ederken, olayın çıkış nedenine ilişkin ayrıntılar soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

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