Türk bayrağına saygı duruşunda bulunan vatandaşı arkadan gelen araç ezdi geçti!

Adana'da bir vatandaş, balkonda asılı Türk bayrağını görünce cadde üzerinde durarak saygı duruşunda bulundu. Dikkatini bayrağa verdiği sırada yoldan geçen bir otomobilin çarpmasıyla dengesini kaybetti. İlginç kazanın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da balkonda asılı Türk bayrağını gören bir vatandaş, bulunduğu yerde durarak bayrağa saygısını göstermek istedi. Ancak bu sırada caddeden geçen bir otomobilin çarpmasıyla beklenmedik bir kaza yaşandı. İlginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAYRAĞI GÖRÜNCE HAREKETSİZ KALDI

Cadde üzerinde yürüyen vatandaş, bir binanın balkonunda asılı Türk bayrağını fark edince durarak saygı duruşuna geçti. Dikkatini bayrağa veren vatandaş, çevresindeki araç trafiğine rağmen bir süre hareketsiz kaldı. Tam bu sırada yoldan ilerleyen otomobilin çarpmasıyla dengesini kaybetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Saygı duruşunun kazayla sonuçlandığı anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi. Sıra dışı olayın görüntüleri paylaşılırken vatandaşın sağlık durumuna ve kazanın ardından yaşananlara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Haberin Devamı

Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş cevap verdi: İşte anketten çıkan sonuç!

Altın fiyatlarında tarihi çöküş! Son 14 ayın en dibinde: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?