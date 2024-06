Akıllı telefonda şarj sorununa köklü çözüm! Yeni bir teknoloji ile telefonlar 1 dakikada tamamen şarj edilecek

Yakın bir gelecekte, akıllı telefonunuzun pilini sadece bir dakika içinde tamamen şarj edebilmek mümkün olabilir. University of Colorado tarafından yapılan yeni bir çalışma, bu hızlı şarj teknolojisinin kapılarını aralayabilir.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu yenilikçi teknik, telefonların 60 saniye içinde %100'e kadar şarj olmasını sağlayabilir.

AKILLI TELEFONLARDA ŞARJ PROBLEMİNE KÖKLÜ ÇÖZÜM

Bu yeni teknik, iyonların süperkapasitörler aracılığıyla hareketine dayanıyor. Bir iyon, net pozitif yüke sahip bir atomdur ve süperkapasitörler, yüksek akım, kısa süreli şarj ve deşarj döngüleri sırasında enerjiyi depolamak için kullanılır.

Araştırmacı Ankur Gupta'nın önderliğinde yapılan çalışmada, iyonların daha verimli hareket etmesini sağlayarak enerji şarj ve deşarj hızının artırılabileceği keşfedildi.

TELEFONUNUZU 1 DAKİKADA TAMAMEN ŞARJ EDEBİLECEKSİNİZ

Gupta, bu tekniklerin daha önce gözenekli malzemelerdeki akışları incelemek için kullanıldığını, ancak enerji depolama sistemlerinde tam anlamıyla incelenmediğini belirtiyor. Bu bağlamda, süperkapasitörlerin hızı, şarj ve enerji salınımını hızlandırmada kritik bir rol oynuyor.

Araştırmanın en büyük bulgularından biri, iyonların, nanoskopik gözeneklerin kesişim noktalarında elektronlardan farklı hareket ettiğini ortaya koydu. Bu hareketin, 1845'ten beri elektrik devrelerinde akım akışını belirlemek için kullanılan Kirchhoff yasasından beklenenden farklı olduğu tespit edildi.

Bu çalışma sayesinde, karmaşık bir ağdaki binlerce birbirine bağlı gözenekteki iyon hareketi birkaç dakika içinde simüle ve tahmin edilebiliyor. Gupta, "Çalışmanın sıçrama noktası bu, eksik halkayı bulduk." diyor.

Bu araştırmanın laboratuvar ortamından telefonlarınıza entegre edilmesi ne kadar sürecek henüz net değil. Ancak, telefonunuzun pilini bir anda şarj edebilme fikri, bu alandaki araştırmaları daha da hızlandıracaktır.

Bu teknoloji, akıllı telefon üreticilerinin düşük kapasiteli piller kullanarak cihazların içindeki alanı daha verimli kullanmalarına ve geliştirilmiş bilgi işlem ve veri yetenekleri için gerekli bileşenleri eklemelerine olanak tanıyabilir.