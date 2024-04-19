Kripto yatırımcısı bu anı bekliyor

2024 yılı bitcoin ETF'lerini piyasaya süren kurumlar, Bitcoin fiyatını rekor seviyelere yükseltti. Bu, yarılanmanın etkisinin nispeten sessize alınabileceği anlamına mı geliyor?

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Kripto yatırımcısı bu anı bekliyor

2024 yılındaki Bitcoin Halving yaklaşık 12 yıl önceki ilkinden bu yana en önemlisi olabilir. Yine de, etkinliğe olan yoğun ilgiye rağmen, fiyat etkisi bu yıl önceki yarılanmalardan daha sessiz gibi duruyor.

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BİTCOİN HALİVNG BU GECE GERÇEKLEŞECEK

Cuma gecesi geç saatlerde ya da 20 Nisan Cumartesi günü erken saatlerde gerçekleşmesi beklenen Bitcoin Halving, yüksek beklentilerle birlikte geliyor. Şimdiye kadarki her önceki durumda, yarılanma sektör çapında önceden geldi.

Yarılanmanın "fiyatlı" olup olmadığı veya dolaşıma giren azalan bitcoin miktarının (bu sefer günde yaklaşık 900 BTC'den 450 BTC'ye düşen) fiyatları yükseltecek bir tür arz şoku yaratıp yaratmayacağı devam eden bir tartışma var.

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Tartışmayı açıklayan iki ekonomik teori var. Bir tarafta, verimli piyasa teorisine inanmak için yarılanmanın fiyatlandırıldığına inananlar var. Olay önceden bilindiği ve herkesin aynı bilgiyi paylaştığı için, Bitcoin'in şu anda değeri düşük olması imkansız diyorlar. Diğer tarafta, kriptodaki tarihi dört yıllık patlama ve çökün döngüsüne ve/veya yukarıda belirtilen arz ve talep kısıtlamalarına işaret edebilir.

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