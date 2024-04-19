2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı

Çalışan annelere devlet yardımı devam ediyor. En düşük destek ödemesi de 70 bin TL'nin üzerine çıktı. Asgari ücretle çalışan annelere doğum izni 49.777 TL olarak belirlendi. Çalışanlara verilen devlet yardımı 70 bin TL'ye yükseltildi.

Özellikle yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılan zamların ardından annelere doğum izin ücreti verildi ve bu ücret 49.777 TL oldu.

Çalışan Annelere Yönelik 70 Bin TL

Devlet, öğrenci annelerine doğum parası vermeye devam ediyor. Asgari ücretle çalışan ve doğum yapan anneler için doğum izin ücreti 49.777 TL.

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Bildiğiniz gibi, 2024 yılında asgari ücret yüzde 49 arttı. 86 kaleme de zam yapıldı. Çalışan ve doğum yapan anneler için destek ödemesi, süt, emzirme parası, kreş yardımı ve yarım gün çalışma desteği üzerindeki zamlar nedeniyle 70 bin 345 TL'ye ulaştı.

Yeni yıl, asgari ücretli çalışan annelere doğum izni ücreti vermeye başladı. Yeni doğum yapmış anneye aylık 13 bin 333 TL ödeme yapılacak ve bu ödemeler toplamda 49 bin 777 TL olacak.

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2024 yılında emzirme ücreti de 857 TL oldu. Emzirme süresi iki yıl olduğu için 20 bin 568 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Sadece asgari ücretle çalışan annelere verilen bu yardımlar, bu yıl ikinci bir zam gelirse zamlanacak.