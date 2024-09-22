Kredi çekmek isteyenlere müjde! Kredi faiz oranları düştü

Merkez Bankası, son dönemde parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırarak yükselen kredi faizleri düşürdü. İhtiyaç kredisi faizleri iki ay içinde 6,2 puan azalarak %71,65 ile altı ayın en düşük seviyesine indi.



12 Temmuz'da %77,90 olan ihtiyaç kredisi faizleri 6 Eylül'de %71,65'e geriledi, Merkez Bankası verilerine göre. İhtiyaç kredisi faizleri iki ay içinde 6.25 puan düştü.

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12 Temmuz'da %75.24 olan tüketici kredileri 6 Eylül'de %68.79'a geriledi. Ancak kredi faizleri neden düşüyor? Kredi faizleri ilerledikçe düşer mi? Şu anda 18 ay vade ile 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız toplam ne kadar tutar? Kredi çekecekler, faizlerin düşmesi durumunda beklemeli mi?

Kredi Faizleri Neden Düştü?

Piyasada likidite fazlası ve azlığı, bir malın arz ve talebine bağlı olarak TL'nin de arz ve talep görmesi anlamına gelir. TL'nin bol olması kredi faizlerini düşürürken, TL'nin az olması kredi faizlerini yükseltir. Merkez Bankası, bankaların gecelik borç alıp verme faizlerini sağlar. Merkez Bankası, depo alım ihaleleri yoluyla piyasadaki likidite fazlasını çeker. Bu durumda, Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarının değiştirilmesi yoluyla yeri geldikçe piyasada bulunan likidite eksikliğini çekti.