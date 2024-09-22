Evlilik kredisi almak isteyen bunu yapsın! Evlilik kredisi başvurusu

Evlenecek gençlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.



Proje, önce deprem bölgesindeki bazı illerde pilot olarak başlatıldı ve ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre Osmaniye'nin dahil edilmesiyle genişletildi.

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Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha kolay ve hızlı bir şekilde başvurmalarını sağlamak için ailegenclikfonu oluşturdu.aile.gov.tr adresine sahip bir web sitesi kurdu.



Bu internet sitesinde, evlilik kredisi ile ilgili haberler, görseller, başvuru kılavuzları ve duyurular yer alıyor. Destek için nasıl başvurulacağını uygulamalı olarak gösteriyor.



Sitede, çiftlerin kullandıkları her türlü kaynakları etkili bir şekilde yönetmeleri ve karşılaşabilecekleri çeşitli tehlikelere karşı önlem almalarına yardımcı olmak için eğitim içerikleri de mevcuttur.