Çalışmayan gelir testi alabilir mi? GSS gelir testi yaptırma

Son zamanlarda arama motorları, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar pek çok alanda ihtiyaç halinde uygulanan gelir testlerini sıklıkla ele almaktadır. Gelir testinin kimler için ve hangi durumlarda gerekli olduğu merak edilmektedir.



İşsiz vatandaşlar, gelir testi uygulamasına yönelik araştırmaların bir parçasıdır. İşsiz vatandaşlar, bu uygulamanın kendileri için zorunlu olup olmadığını ve testin nerede ve nasıl yapıldığını sorgulamaktadır. Bu içerik, gelir testi uygulamasına da dikkat çekiyor.

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GELİR TESTİ NEDİR, KİMLERE YAPILIR?

Adından da anlaşılacağı üzere gelir testi, gelir belirlemek için tasarlanmış bir araçtır. Bu prosedür, bireyin maddi durumunu belirlemek için kullanılır.

Gelir testi sonucunda ihtiyaç sahibi olduklarına karar verilen kişiler sağlık primlerinden ve devlet tarafından sağlanan diğer sosyal yardımlardan yararlanabilirler.

Gelir testinde kişinin yalnızca kendi kazancı değil, aynı zamanda birlikte yaşadığı ailenin durumu da göz önüne alınır. Kişiye uygulanacak gelir testi kapsamında hesaplara eş, bekar çocuk, büyükbaba ve büyükanne de dahil edilir.

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GELİR TESTİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Gelir testi, geliri olmayan veya düşük olan kişiler tarafından talep edilebilir. Bu test, GSS prim ödemelerinden muaf olmak isteyen ihtiyaç sahipleri için de geçerlidir.

Gelir testi, bazı bölgelerde kaymakamlık tarafından, bazı bölgelerde ise valilik tarafından yürütülen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülür. Teste başvurmak isteyen kişiler yakınlarındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmelidir.