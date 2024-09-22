O nasıl kıyafet Hadise! Bu kez sınırları aştı

Hadise Milano Moda Haftası ile ilgili güncellemelerini sürdürüyor. Ünlü şarkıcı son olarak transparan kombini ile defileye katıldığı anından fotoğraflar paylaştı. Şarkıcının özel hayatı ve giyim tarzı da dikkat çekti.

1 4 Hadise, sahne şovları, iddialı kostümleri ve açıklamaları ile gündemde kaldığı için son paylaşımı olay oldu. Defileye transparan giysisiyle giden ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. 2 4 Milano Moda Haftası'nda bir kez daha ünlü şarkıcı Hadise yer aldı. Hadise, katıldığı defilelerden fotoğraflar paylaşarak sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 3 4 Hadise, son katıldığı defilede açık bir üst tercih yaptığı için gündem oldu. Sevilen şarkıcının fotoğraflarına beğeni ve eleştiriler geldi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında on dört milyondan fazla takipçisi var ve sık sık paylaşımlar yapıyor. 4 4 "Esas Oğlan" diziyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan ünlü şarkıcı her zaman gündemde. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, önceki evliliğinden 5 ay sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlendi.



