Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!

Karabük’te yaşanan feci kazada, minibüsten inen bir genç, üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmeye çalışınca, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı.

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Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!

Karabük’te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı.

Kaza sabah saat 07.45 sıralarında eski Valilik önünde meydana geldi. Şehiriçi yolcu minibüsünden inen M.K. (21) isimli bir genç, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayarak yoldan geçmeye çalışınca kent merkezine seyir halinde olan M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı Audi marka otomobil çarptı.

Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!

Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan kazada minibüsün önünden koşar adım yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak savruldu. Kazada ağır yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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