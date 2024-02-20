Konuta yerleşen Adıyamanlı depremzede ailenin ilk misafiri vali oldu

Adıyaman’da 8 Şubat’ta kuralarını çekildiği Adıyaman’daki 2 bin 798 konuta hak sahipleri teslim edildilirken, depremzedelerin kalıcı konutlarına taşınması başladı. Evine taşınan ilk depremzede ailenin, ilk misarfiri Vali Osman Varol oldu.

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Konuta yerleşen Adıyamanlı depremzede ailenin ilk misafiri vali oldu

Adıyaman’da kalıcı konuta yerleşen ilk depremzede ailenin ilk misafiri Vali Osman Varol oldu. Bir taraftan çaylar yudumlanırken diğer taraftan sohbet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Şubat’ta kuralarını çektiği Adıyaman’daki 2 bin 798 konuta hak sahipleri taşınmaya başladı. Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde yapılan kalıcı deprem konutlarına ilk taşınan Sonuç Ailesi, ağır hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyaları yeni evlerine yerleştirdi.

Konuta yerleşen Adıyamanlı depremzede ailenin ilk misafiri vali oldu

İsmet ve Ayten Sonuç çifti yeni evlerinde ilk misafirlerini ağırladı. Adıyaman Valisi Osman Varol beraberinde Vali Yardımcıları Furkan Korkusuz ve Mehmet Ali Uzun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İshak Cindioğlu ile beraber aileye misafir oldu. Aile, ilk çayını ikram ettiği ilk misafirleriyle samimi bir sohbet edildi.

Konuta yerleşen Adıyamanlı depremzede ailenin ilk misafiri vali oldu
İsmet Sonuç ilk misafirlerini ağırladıklarını belirterek, “Vali bey ilk misafirimiz oldu. Bir çayımızı içti Allah razı olsun. Mutluyuz, heyecanlıyız. Ev sahibi olduk. Bu kadar kısa sürede ev çıkmasını hiç beklemiyorduk” dedi.

Konuta yerleşen Adıyamanlı depremzede ailenin ilk misafiri vali oldu

Vali Osman Varol ise "Örenli kalıcı konutlarımızda ilk çay demlendi. Oda bize nasip oldu. Bu gün buradaki duruma öyle bir bakmaya geldik. O vesileyle arkadaşlarımızın da buraya yerleştiğini duyunca gelip görmek istedik, misafir olduk. Sağ olsunlar onlarla beraber çay içiyoruz. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle ilk kuralarımızı çektik. Kuralarını çektiğimiz konutlarla ilgili de teslimat sürecini başlattık. Bu kapsamda da vatandaşlarımız yavaş yavaş önce gelip dairelerini görüyorlar, sonra işlemlerini tamamlıyorlar. Bununla ilgili planlı bir sürecimiz var. Biz de belirli bir plan dahilinde teslimatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda inşallah ikinci kuramız daha olacak. Orada da ciddi sayıda konutumuzun kurasını çekeceğiz, teslim edeceğiz. Bütün gayemiz biran evvel vatandaşlarımızı kalıcı konutlara kavuşturmak” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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