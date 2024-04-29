37 kiloya düşmüştü! Tahliye edilen Bahar Candan’dan tuhaf açıklama

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nilal Candan kardeşler, 5,5 ay önce kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandılar.
Cezaevinde, ünlü kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandı ve 37 kiloya düştü.
Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Nihal Candan'ın tahliyesi gerçekleşti.
Candan, mahkumların yaşadıklarını anlattı. Kanal D ile yaptığı açıklamada Nihal Candan, cezaevindeki ilk günlerinin zor geçtiğini belirtti.
"Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz" gibi hep şakalaştık" dedi Candan. Psikolojik yardım aldık. Psikolojik olarak zorlandım."dedi.
Cezaevinde geçirdikleri zamanları da açıklayan Candan, "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin bulunmaktadır. Oradan alışveriş yaptık."dedi.