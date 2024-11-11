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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vahşet! Cezaevinden yeni çıkan koca, eşini uykuda boğarak öldürdü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, cezaevinden 4 gün önce çıkan Y.S., eşi, Esma Söğütçü'yü uykuda boğarak öldürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vahşet! Cezaevinden yeni çıkan koca, eşini uykuda boğarak öldürdü!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, cezaevinden 4 gün önce çıkan Y.S., eşi, Esma Söğütçü'yü uykuda boğarak öldürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Esma Söğütçü'yü 4 gün önce cezaevinden çıkan eşi Y.S.’nin öldürmüştü. Olay sonrası kaçan ve kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Y.S., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vahşet! Cezaevinden yeni çıkan koca, eşini uykuda boğarak öldürdü!

Kocaeli'den gelen kadın cinayeti haberi kan dondurdu. Cezaevinden izinli çıkan mahkum karısını uykuda boğarak öldürdü. Üç çocuk annesi Esma Söğütçü'yü öldüren eş yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta ikamet eden kadın eşi tarafından öldürüldü. Üç katlı binanın bodrum katındaki evine cezaevinden izinli gelen mahkum eş n Y.S., 10 yıllık eşini boğdu.

Üç çocuk sahibi Esma Söğütçü, uyuşturucu sebebiyle tutuklu bulunan ve üç gün önce izinli olarak cezaevinden çıkan Y.S tarafından uykusunda boğularak öldürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vahşet! Cezaevinden yeni çıkan koca, eşini uykuda boğarak öldürdü!

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Evden kaçan Y.S. bir sokak ileride polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak:AA

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