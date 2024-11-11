Son dakika! İki ünlü isim hakkında şok karar! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı! Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e “Yasadışı bahse teşvik” suçundan dolayı gözaltı kararı...