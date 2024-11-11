Son dakika! İki ünlü isim hakkında şok karar! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!
Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e “Yasadışı bahse teşvik” suçundan dolayı gözaltı kararı...
Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasadışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik “Yasadışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 20 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bu kişilerin arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yer alıyor.
Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!
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Kaynak:Bölge Gündem Haber