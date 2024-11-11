  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! İki ünlü isim hakkında şok karar! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

Son dakika! İki ünlü isim hakkında şok karar! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e “Yasadışı bahse teşvik” suçundan dolayı gözaltı kararı...

Son dakika! İki ünlü isim hakkında şok karar! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!
Yayınlanma:

Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasadışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik “Yasadışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 20 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bu kişilerin arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yer alıyor.

Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!Son dakika! İki ünlü isim hakkıda şok karar: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!Son dakika! Hakeme yumruk atmıştı: İşte o davada çıkan karar!

Altın çakıldı! altın neden düşüyor? Altın fiyatları daha da düşer mi? 11 Kasım 2024 Pazartesi güncel altın fiyatlarıAltın çakıldı! altın neden düşüyor? Altın fiyatları daha da düşer mi? 11 Kasım 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi!
Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi!
Kuşaktan kuşağa büyüyen sevgi! 11 Kasım 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Kuşaktan kuşağa büyüyen sevgi! 11 Kasım 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Maliye bu kez akaryakıt sektörünü hedef aldı! Mehmet Şimşek bizzat talimat verdi
Maliye bu kez akaryakıt sektörünü hedef aldı! Mehmet Şimşek bizzat talimat verdi
Türkiye deprem korkusunu yaşamaya devam ediyor! Bugün 2 depremle sarsıldık
Türkiye deprem korkusunu yaşamaya devam ediyor! Bugün 2 depremle sarsıldık
Devlet Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Devlet Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Yenidoğan çetesi skandalı sonrası ilk! Yoğum bakımda artık yeni dönem başlıyor
Yenidoğan çetesi skandalı sonrası ilk! Yoğum bakımda artık yeni dönem başlıyor
Bahçeli'den '10 Kasım' Mesajı! O ayrıntıya dikkat çekti
Bahçeli'den '10 Kasım' Mesajı! O ayrıntıya dikkat çekti