Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi!

Narin cinayetinde bir itirafçı var ve bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. İtirafçı stratejik bilgiler verdi. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir. Bu mahkeme sürecinde duyulmadı ve 1 haftalık bir durum. Bir gizli tanık var. Verdiği ifadelerle şu an konuşulan her şeyi yerle bir eden açıklamalar var.