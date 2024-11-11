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Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi!

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Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi!
Kimler tarından ve neden öldürüldüğü henüz bilinmeyen, bir türlü çözülemeyen ve geçtiğimiz günlerde başlayan Narin Güran cinayeti davasında şok gelişme yaşanarak, gizli tanığın ifadesi soruşturmayı bambaşka bir yere götürebilir.
Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi! 1 16

NARİN GÜRAN DAVASINDA ŞOK EDİCİ GİZLİ TANIK İFADESİ

Yenişafak yazarı Bülent Orakoğlu, "Narin cinayetinde bir itirafçı var ve bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir." ifadelerini kullandı ve aldığı bilgileri paylaştı.

Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi! 2 26

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelendi.

Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi! 3 36

Yenişafak yazarı Bülent Orakoğlu'nun bugün kaleme aldığı yazı dikkatleri çekti. Güvenilir kaynaklardan aldığını belirttiği bilgileri paylaşan Orakoğlu şunları kaydetti:

Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi! 4 46

Narin cinayetinde bir itirafçı var ve bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. İtirafçı stratejik bilgiler verdi. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir. Bu mahkeme sürecinde duyulmadı ve 1 haftalık bir durum. Bir gizli tanık var. Verdiği ifadelerle şu an konuşulan her şeyi yerle bir eden açıklamalar var.

Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi! 5 56

KATİL AMCA SALİM GÜRAN OLMAYABİLİR

İtirafçı ve gizli tanığın verdiği ifadeler bu soruşturmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Soruşturma bambaşka bir yere gidebilir. Bu mahkeme sürecinde duyulmadı ve 1 haftalık bir durum. Gizli tanık verdiği ifadelerle şu an konuşulan her şeyi yerle bir eden açıklamalar yaptı.

Soruşturma bambaşka yere gidebilir! Narin Güran davasında şok edici gizli tanık ifadesi! 6 66

Yargı yetkilileri gizli tanık ile ilgili olarak bir süreç yürütülüyor ve ifadeler alınıyor. Şu anda ‘herkes katil kim?’ diye konuşuyor? Nevzat Bahtiyar’ın söylemiyle Salim Güran Narin'i öldürdü ancak gizli tanığın ifadelerinden şunu anlıyoruz katil amca da olmayabilir. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma burada titiz bir çalışma yürütüyor.

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