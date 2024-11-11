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Marmaray istasyonunda hareketli dakikalar: İşte güvenliğe saldıran şahısın ayağından vurulduğu o anlar!

Marmaray Bostancı istasyonunda hareketli dakikalar yaşandı. Güvenliğe saldıran şahısın ayağından vurulduğu o anlar dakika dakika kameraya yansıdı...

Marmaray istasyonunda hareketli dakikalar: İşte güvenliğe saldıran şahısın ayağından vurulduğu o anlar!
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Marmaray Bostancı istasyonunda hareketli dakikalar yaşandı. Güvenliğe saldıran şahısın ayağından vurulduğu o anlar dakika dakika kameraya yansıdı...

Marmaray Bostancı istasyonunda taşkınlık çıkararak güvenlik görevlisine saldıran zanlının silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Marmaray istasyonunda hareketli dakikalar: İşte güvenliğe saldıran şahısın ayağından vurulduğu o anlar!

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İddiaya göre Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu iddia edilen A.A. , çevredekileri rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlisi M.T. tarafından uyarıldı. Taşkınlık çıkaran A.A, uyarıları dikkate almayarak görevli M.T'ye saldırdı, çıkan arbedede zanlı silahla vuruldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Kaynak:AA

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