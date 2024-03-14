İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak

İş Bankası emeklilere yeni bir ödeme kampanyası sunduğunu duyurdu. Kampanyanın detayları Mart ayında açıklanacak. Bankanın web sitesinden yapılan resmi açıklama, emeklilerin merakla bekledikleri bu gelişmeyi açıkladı.

İş Bankası'nın sosyal sorumluluk ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, emeklilere yönelik yeni promosyonunun bir sonucu gibi görünüyor. Banka, emeklilerle ilgili bu avantajlı kampanyayla emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara maddi olarak yardımcı olmak istiyor.

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İş Bankası Açıklaması

TC Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşmaya göre SGK kapsamındaki emekliler (SSK, Bekir ve emeklilik sandıkları) 7.500 TL'ye kadar nakdi destekten yararlanabilirler. SGK emekli maaşını İş Bankası'na aktaran herkes, Ek Kart ve Maksimum Kart ücreti ödemeden birçok avantajdan yararlanabilir.

Banka promosyon tablosu şu şekildedir:

3 bin 500 TL'ye (3 bin 500 TL hariç) kadar maaş alan kişilere 4 bin 500 TL,

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3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 5 bin 250 TL,

7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL hariç.

10 bin TL'den fazla maaş alan kişiler için 7 bin 500 TL.