İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak

İş Bankası, emeklilere mart ayında promosyon ödemeleri yapmayı planlıyor. Tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak

İş Bankası emeklilere yeni bir ödeme kampanyası sunduğunu duyurdu. Kampanyanın detayları Mart ayında açıklanacak. Bankanın web sitesinden yapılan resmi açıklama, emeklilerin merakla bekledikleri bu gelişmeyi açıkladı.

İş Bankası'nın sosyal sorumluluk ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, emeklilere yönelik yeni promosyonunun bir sonucu gibi görünüyor. Banka, emeklilerle ilgili bu avantajlı kampanyayla emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara maddi olarak yardımcı olmak istiyor.

PTT ev alacaklara kredi veriyor! PTT prefabrik ev kredisiPTT ev alacaklara kredi veriyor! PTT prefabrik ev kredisi

Promosyon ödemesinde savaş sürüyor! Yapıkredi 24 bin TL verecekPromosyon ödemesinde savaş sürüyor! Yapıkredi 24 bin TL verecek

Faturaya 500 lira destek alın! Elektrik, telefon, doğalgaz desteğiFaturaya 500 lira destek alın! Elektrik, telefon, doğalgaz desteği

İş Bankası Açıklaması

TC Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşmaya göre SGK kapsamındaki emekliler (SSK, Bekir ve emeklilik sandıkları) 7.500 TL'ye kadar nakdi destekten yararlanabilirler. SGK emekli maaşını İş Bankası'na aktaran herkes, Ek Kart ve Maksimum Kart ücreti ödemeden birçok avantajdan yararlanabilir.

Banka promosyon tablosu şu şekildedir:

3 bin 500 TL'ye (3 bin 500 TL hariç) kadar maaş alan kişilere 4 bin 500 TL,

3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 5 bin 250 TL,

7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL hariç.

10 bin TL'den fazla maaş alan kişiler için 7 bin 500 TL.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda “pişman” olduğunu itiraf etti!
ABD Hazine Bakanı, enflasyon konusunda “pişman” olduğunu itiraf etti!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Turizm gelirimiz yüzde 17 arttı''
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Turizm gelirimiz yüzde 17 arttı''
Yediemin deposunda 3 yıldır bekleyen motosikletler, ekonomiye geri kazandırılacak
Yediemin deposunda 3 yıldır bekleyen motosikletler, ekonomiye geri kazandırılacak
Promosyon ödemesinde savaş sürüyor! Yapıkredi 24 bin TL verecek
Promosyon ödemesinde savaş sürüyor! Yapıkredi 24 bin TL verecek
Son Haberler
Meteoroloji açıkladı! Yağışlar ne kadar sürecek? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yağışlar ne kadar sürecek? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak
İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak
Tarık Balyalı : ''Pendik'te değişime ilk defa bu kadar yakınız''
Tarık Balyalı : ''Pendik'te değişime ilk defa bu kadar yakınız''
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Faturaya 500 lira destek alın! Elektrik, telefon, doğalgaz desteği
Faturaya 500 lira destek alın! Elektrik, telefon, doğalgaz desteği
Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…
Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…
Çok Okunanlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Tarık Balyalı : ''Pendik'te değişime ilk defa bu kadar yakınız''
Tarık Balyalı : ''Pendik'te değişime ilk defa bu kadar yakınız''
İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak
İş Bankası 5 kampanya başlattı! Bayram öncesi para dağıtacak
Nuray Sayarı ile Mart 2024 burç yorumları |Bazı burçlar aşka, bazı burçlar paraya boğulacak
Nuray Sayarı ile Mart 2024 burç yorumları |Bazı burçlar aşka, bazı burçlar paraya boğulacak
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek