Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu!

Giresun’un Bulancak ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, bir kuyumcuya giren ve elinde pompalı tüfek bulunan maskeli hırsızlar, işyeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra altınları alarak, çalıntı araçla kaçtı.

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Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu!

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu maskeli 2 kişi tarafından dakikalar içerisinde soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına ellerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi, işyeri sahibini etkisiz hale getirerek soygun gerçekleştirdi. Soyguncu iki kişi çaldıkları altınlarla kuyumcudan çıkarken pompalı tüfekle havaya ateş ederek bir araca binerek kaçtı. Aracın çalıntı olduğu belirlenirken, polis her yerde kaçan şahısları arıyor.

Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydular!
Öte yandan çalınan altın miktarı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydular!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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