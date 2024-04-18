Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu!

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu maskeli 2 kişi tarafından dakikalar içerisinde soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına ellerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi, işyeri sahibini etkisiz hale getirerek soygun gerçekleştirdi. Soyguncu iki kişi çaldıkları altınlarla kuyumcudan çıkarken pompalı tüfekle havaya ateş ederek bir araca binerek kaçtı. Aracın çalıntı olduğu belirlenirken, polis her yerde kaçan şahısları arıyor.



Öte yandan çalınan altın miktarı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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