Kocaeli'de korkunç cinayet: Taksici boğazı kesilmiş halde bulundu!

Kocaeli'de korkunç cinayet: İzmit'te, aracının 600 metre ilerisinde yol kenarında kanlar içinde bulunan taksi şoförü Emre Bayram, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksi şoförü olduğu ve boğazının kesildiği tespit edilen Emre Bayram'ı hastaneye kaldırdı.

Bayram, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksicinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bayram'ın ticari taksisi ise cansız bedeninin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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