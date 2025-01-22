Çok etkili olacak! Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı geldi! Sel, su taşkınları ve fırtınaya dikkat! 22 Ocak hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m; Görüş: İyi yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Hatay'ın güney kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Hatay'ın güney kıyı kesimleri yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.