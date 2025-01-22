Grant Kartal Otelin Sahibi Mazhar Murtezaoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

21 Ocak 2025 Salı günü gece yarısı çıkan yangında sahibi olduğu Grand Kartal otelinde 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi 51 vatandaşımızın yaralanması tüm ülkeyi yasa boğmuştu. İnsanlar bir çok insanımıza mezar olan bu otelin sahibi olan Mazhar Murtezaoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? diye araştırmaya başladı. İşte Grant Kartal Otelin Sahibi Mazhar Murtezaoğlu'nun biyografisi.

GRAND KARTAL OTELİN SAHİBİ MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Mazhar Murtezaoğlu, 1926’da Rize’nin Balıkçılar Köyü’nde doğdu. 1960’da ailesiyle Bolu’ya yerleşti. Murtezaoğlu, 1974’te Bolu Dağı’ndaki Koru Motel’i kurdu. Ardından Kartal Oteli’nin ilk binasını inşa eden Murtezaoğlu, otelin kapılarını ilk kez 1978’de açtı.