Grand Kartal otel kimin, sahibi kim, ne zaman yapıldı, geceliği kaç TL?

21 Ocak 2025 tarihinde gece yarısı 03.30 sularında 238 kişinin konakladığı Bolu Kartalkaya tatil merkezindeki Grand Kartal otelinde çıkan yangında 76 kişinin ölmesi ve 51 kişinin yaralanması sonucu tüm ülkeyi yasa boğmuş 1 günlük yas ilan edilmişti. Yaşanan bu facia sonucu insanlar Grand Kartal otel kimin, sahibi kim, ne zaman yapıldı? diye araştırmaya başladı. İşte Grand kartal otelin sahibi ve ne zaman yapıldığı ile ilgili detaylı bilgiler

GRAND KARTAL OTEL KİMİN, SAHİBİ KİM?

Grand Kartal Otel’in 1978 yılında turizmci Mazhar Murtezaoğlu tarafından, kendi keşfettiği Kartalkaya’da kurduğu 2’nci otel olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan 5 otelden yatak kapasitesi olarak 2’nci büyük otel olan Grand Kartal Otel’i, Mazhar Murtezaoğlu’nun ilerleyen yaşı nedeniyle ölümü sonrası kızı ve damadı işletiyor. Murtezaoğlu’nun Kartalkaya’da bulunan diğer oteli Kartal Otel’i ise oğlu işletiyor. Otelin, Amerikan kayak otellerini örnek alarak büyük bir kısmının ahşap yapıda olduğu, içindeki birçok dekoratif malzemenin, tavanların ve yan duvarların da ahşap kaplamalı olduğu öğrenildi.

GRAND KARTAL OTEL NE ZAMAN YAPILDI?

Kartal Otel, Mazhar Murtezaoğlu tarafından kuruldu. Murtezaoğlu Rizeli.

Otelin resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre Murtezaoğlu, 1960’da Bolu’ya geldi ve Bolu Dağı Kantini’ni kurdu. Önce Kartal Otel’i, ardından da Grand Kartal Otel’i inşa etti.

İstanbul ve Ankara’ya olan kısa mesafesi nedeniyle kış sporları ile ilgilenenlerin uğrak noktalarından biri olan Grand Kartal Otel, 1998’da hizmete girdi.

İnternet sitesinde otel için şöyle deniyor: “Otel günümüzde, Türkiye’nin kış turizminin en iddialı merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da misafirlerini ağırlamaktadır. İstanbul’a 3, Ankara’ya 2 saat mesafede bulunan otelimiz, 2000 metre rakımda kayak ve snowboard tutkunlarına yüksek kaliteli, sakin ve huzurlu bir ortam sunar. Pist veya dağ manzaralı odalarımız, her şey dahil konseptimiz ve merkezi ısıtma sistemimizle konforlu bir konaklama sağlar.”

Haberin Devamı

GRAND KARTAL OTEL'İN GECELİĞİ KAÇ TL?

Tatil rezervasyon sitelerine göre Kartal Otel’in bir gecelik ücreti 2 kişi 27 bin 200 TL.

MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?

Mazhar Murtezaoğlu, 1926’da Rize’nin Balıkçılar Köyü’nde doğdu. 1960’da ailesiyle Bolu’ya yerleşti. Murtezaoğlu, 1974’te Bolu Dağı’ndaki Koru Motel’i kurdu. Ardından Kartal Oteli’nin ilk binasını inşa eden Murtezaoğlu, otelin kapılarını ilk kez 1978’de açtı.