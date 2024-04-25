Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları birbirine girdi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin etrafının düzenlenmesi sırasında meydana gelen olayda iki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi.

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Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin etrafının düzenlenmesi sırasında iki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi. Yaşananlar üzerine Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görüştü.
İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları karşı karşıya geldi. İki grup arasında zaman zaman kavgalar da yaşanırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye geldi.

Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!

İzmit Belediyesi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'yi ittirdi. Yere düşen İbrahim Efe'ye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki gösterdi. Bu sırada Fatma Kaplan Hürriyet'in yanında bulunan bir kişi de yere düştü. Yaşananlar an be an kaydedildi.

Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!

Ayağa kalkan İbrahim Efe, "Başkanım bu yapılanlar doğru mu?" diyerek Fatma Kaplan Hürriyet'e tepki gösterdi. Yaşananların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ta bölgeye geldi. Fatma Kaplan Hürriyet ile Hasan Aydınlık karşılıklı görüşme gerçekleştirdi.

Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!

Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!

Fatma Kaplan Hürriyet açıklama yaptı

Yaşananların ardından Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Lütfen biraz uzlaşı. Lütfen beraber hizmet edelim. Birbirimize bilgi verelim. Biz bu konuda erinmeyiz. Teşekkür etmekten de asla gocunmayız. Sonuçta seçilmiş belediye ve belediye başkanlarıyız. Dolayısıyla nezaket gereği birbirimize bilgi vermek çok zor olmasa gerek. Bundan sonra biz yapıcı tavrımızı devam ettireceğiz. Uzlaşı arayışımızı devam ettireceğiz. İnşallah bu uzlaşı arayışımıza olgunlukla cevap gelir" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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